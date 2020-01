Mais de 60% dos domicílios têm acesso à internet no Brasil, aponta pesquisa.

PUBLICIDADE 

Com atendimento das mais diferentes demandas, a web está transformando a realidade dos brasileiros.

A internet é um serviço que está sendo cada vez mais popularizado no Brasil. Fonte de lazer, cultura, comunicação e informação, a web vêm transformando de maneira rápida as relações pessoais e o acesso aos mais diversos tipos de serviços no país.

Desde a leitura de notícias, pedidos de comida/transporte e a comunicação com parentes e amigos, as pessoas estão cada vez mais conectadas no seu dia a dia.

Segundo a pesquisa realizada pela TIC Domicílios, 126,9 milhões de brasileiros acessam a regularmente a internet, aproximadamente 70% da população brasileira.

A pesquisa realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic), referentes a informações do ano de 2018, mostra que cerca de 46,5 milhões de domicílios têm acesso a internet no Brasil, ou seja, 67% de todas as casas no país têm acesso a rede.

Esses números colocam o Brasil em uma posição intermediária. Nos países desenvolvidos, cerca de 80% da população têm acesso a internet. Já nas nações em desenvolvimento, o percentual gira entre 50% e 60%.

A inserção de tecnologias como a fibra ótica no mercado da internet no Brasil ampliou a qualidade dos serviços e a confiança dos usuários para contratação.

Sobre o perfil dos usuários, a pesquisa do Cetic indica que o celular é a principal tecnologia de acesso à internet no Brasil, com 97% dos usuários, seguido pelo computador, com 43%, e as smart tvs, com 30%.

Como serviço mais buscado pelos usuários na internet está o pedido de meios de transporte (32%), os serviços de filmes e séries (28%) e o pedido de refeições (12%).

Com tanta gente acessando a internet, o melhor é contratar um serviço que atenda às demandas do usuários. A maioria deles busca as qualidades de sinal e de serviço aliada ao melhor custo-benefício. Por isso, é necessário muita atenção para fechar qualquer contrato. No caso de acesso a internet domiciliar, como os 46,5% milhões das residências no país, a prioridade deve ser investir em uma tecnologia de ponta, que ofereça segurança e qualidade de serviço.

