Mais de 3,8 milhões de doses da vacina contra Covid já foram aplicadas no Brasil

SÃO PAULO, SP

Foram aplicadas 3.816.951 doses da vacina contra a Covid-19 no Brasil, das quais 3.783.228 são primeiras doses e 33.723 segundas.

Nesta segunda-feira (8), 210.078 pessoas receberam a primeira dose e 8.035, a segunda.

O consórcio, formado pelos veículos Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1, atualizou informações repassadas sobre a vacinação contra a Covid-19 por 23 estados, além do Distrito Federal.

Por enquanto, as vacinas disponíveis no Brasil são a Coronavac, vacina do Butantan em parceria com a farmacêutica Sinovac, e o imunizante da Fiocruz, desenvolvido pela parceria entre a Universidade de Oxford e a AstraZeneca.

O total representa 2,35% da população acima de 18 anos no Brasil.

O consórcio foi formado em junho de 2020 em resposta à decisão do governo Jair Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia de Covid-19. Os veículos decidiram, então, formar uma parceria e trabalhar de forma colaborativa para buscar as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal.

As informações são da FolhaPress