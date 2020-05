Mais de 31 mil profissionais da Saúde com Covid-19

PUBLICIDADE 

Em coletiva de imprensa que ocorre neste momento no Palácio do Planalto, o Ministério da Saúde informou que 31.798 profissionais da área da saúde estão com a covid-19 e mais de 199.768 estão com suspeita da doença.

Profissionalismo e uma mistura de medo e determinação. Em plena semana da enfermagem, quem trabalha no ofício de salvar o próximo se vê em uma situação que eles consideram inusitada e revoltante. Enfrentam a rotina diária de atender pacientes contaminados com o coronavírus, mas passaram a ser alvos de manifestantes contrários ao isolamento social e a favor da retomada imediata do comércio.

No último dia 12, os profissionais fizeram mais um manifesto pela saúde. O medo, consequência do episódio de agressões da semana passada, não os impediram de manifestar. Os profissionais da área de enfermagem se organizaram na área externa do Museu da República em homenagem aos 84 colegas que já morreram na linha de frente de combate ao Coronavírus em todo o País.

Assim como o ato do dia 1 de maio, a manifestação do dia 12 foi uma iniciativa dos trabalhadores juntamente com o apoio de entidades representativas. Em Brasília, essas manifestações têm o apoio do Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, do Conselho Federal e Regional de Enfermagem e da Federação Nacional dos Enfermeiros, que auxiliam na logística da manifestação.

