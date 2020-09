Maior nível de escolaridade aumenta as chances de ter um salário melhor, afirma estudo

PUBLICIDADE

O relatório mais recente da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) reforça o impacto que a educação superior pode ter na renda de uma pessoa e diz que isso pode gerar aumento do desemprego para os jovens menos qualificados. O documento foi publicado nesta terça-feira, 8, e aponta um abismo social no mercado de trabalho quando se tem ou não um diploma universitário.

“No Brasil, em 2015, pessoas de 25 a 64 anos com diploma de ensino superior com renda de emprego em tempo integral ganhavam 144% a mais do que trabalhadores em tempo integral, com apenas ensino médio concluído, em comparação com 54% em média em todos os países da OCDE”, afirmou no documento, evidenciando uma enorme desigualdade social.

“Os jovens podem enfrentar barreiras para entrar no mercado de trabalho durante a transição quando saem da escola, mas um maior nível de escolaridade aumenta a probabilidade de estarem empregados e isso está associado a rendas mais altas”, continua a organização.

A OCDE explica que, em média, nos países associados, a taxa de emprego em 2019 foi de 61% para pessoas de 25 a 34 anos sem ensino médio, 78% para aqueles com ensino médio completo e 85% para aqueles com o ensino superior. Os dados do Brasil são semelhantes a esses. “Ter um diploma de ensino superior também traz uma vantagem considerável de ganhos na maioria dos países da OCDE e parceiros.”

O documento da organização também garante que a expansão do ensino superior é uma tendência mundial. E no caso do Brasil tem uma boa notícia. “Entre 2009 e 2019, a proporção de jovens de 25 a 34 anos com diploma de ensino superior aumentou em todos os países da OCDE e parceiros. No Brasil, a participação aumentou 10% nesse período, superior ao aumento médio dos países da OCDE (9%).”

Apesar desse crescimento brasileiro acima da média, o País ainda está bem longe em comparação com a realidade das grandes nações. “Em 2019, 21% das pessoas de 25 a 34 anos tinham diploma de ensino superior no Brasil, em comparação com 45% em média nos países da OCDE”, diz o relatório.

