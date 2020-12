Livro de Djamila Ribeiro é o mais vendido da Amazon brasileira neste ano

PUBLICIDADE

A Amazon divulgou nesta quarta-feira (30) a lista de seus livros mais vendidos no Brasil em 2020. A empresa afirma que vendeu milhões de obras impressas e digitais de mais de 30 gêneros literários, de autores nacionais e estrangeiros. Entre os livros mais vendidos, estão respectivamente “Pequeno Manual Antirracista”, de Djamila Ribeiro, “Mulheres Que Correm Com os Lobos”, de Clarissa Pinkola Estés, e “1984”, de George Orwell.

“É uma alegria ver meu livro ocupar esse lugar”, diz Ribeiro, colunista da Folha. “Ele foi lançado em 2019 e ainda segue pautando o debate, pois tem uma linguagem didática que atinge quem não está familiarizado com o tema.”

“Pequeno Manual Antirracista” foi premiado neste ano pelo Jabuti, na categoria de melhor livro de ciências humanas, vencendo concorrentes fortes como Ailton Krenak, Lilia Schwarcz e Heloisa Starling.

“Observamos um crescimento geral da demanda e da procura por livros de todos os gêneros”, diz Alexandre Munhoz, gerente-geral do setor editorial da Amazon.

Confira a seguir a lista dos 20 maiores best-sellers da Amazon entre os leitores brasileiros neste ano.

1 – “Pequeno Manual Antirracista”, de Djamila Ribeiro

2 – “Mulheres que Correm com os Lobos”, de Clarissa Pinkola Estés

3 – 3″1984″, de George Orwell

4 – “O Poder do Hábito”, de Charles Duhigg

5 – “O Morro dos Ventos Uivantes”, de Emily Bronte

6 – “O Milagre da Manhã: O Segredo para Transformar Sua Vida (Antes das 8 Horas)”, de Hal Elrod

7 – “Mais Esperto que o Diabo: O Mistério Revelado da Liberdade e do Sucesso”, de Napoleon Hill

8 – “A Revolução dos Bichos: Um Conto de Fadas”, de George Orwell

9 – “Racismo Estrutural”, de Silvio Almeida

10 – “A Coragem de Ser Imperfeito”, de Brené Brown

11 – “Mindset: A Nova Psicologia do Sucesso”, de Carol S. Dweck

12 – “O Conto da Aia”, de Margaret Atwood

13 – “Do Mil ao Milhão – Sem Cortar o Cafezinho”, de Thiago Nigro

14 – “21 Lições Para o Século 21”, de Yuval Noah Harari

15 – “Essencialismo: A Disciplina da Busca por Menos”, de Greg Mckeown

16 – “Os Segredos da Mente Milionária”, de T. Harv Eker

17 – “Escravidão – Vol. 1”, de Laurentino Gomes

18 – “Sapiens – Uma Breve História da Humanidade”, de Yuval Noah Harari

19 – “O Homem Mais Rico da Babilônia”, de George S. Clason

20 – “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, de J. K. Rowling

