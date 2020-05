Lives religiosas viram refúgio em meio a pandemia

PUBLICIDADE 

Com a pandemia de coronavírus o número de pessoas que buscam as transmissões online para assistir às celebrações e se conectar com Deus aumentou exponencialmente.

Na primeira semana do mês de abril, o número de telespectadores em lives de páginas espirituais no Facebook mais que triplicou, se comparado ao mês anterior, março.

Por conta disso o a rede social bateu recorde com o maior número de transmissões online já registrado.

“O distanciamento social levou as pessoas a refletirem. Percebo que elas estão mais voltadas às coisas de Deus, à oração e à música como forma de rezar”, explica o padre Reginaldo Manzotti, que é cantor gospel e muito conhecido entre a comunidade católica.

Apenas o Pe. Manzotti contabiliza mais de 320 mil visualizações na última postagem feita no YouTube.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em fevereiro de 2020 as palavras “missa” e “culto” aumentaram sua procura em 809% no site.

Além disso, termos como “missa ao vivo agora” e nomes famosos do meio religioso, como o de Manzotti ou Padre Fábio de Melo.

O Pe. Fábio de Melo, um dos “popstars” da área é um dos que tem transmitido missas online. Ele arrasta verdadeira multidões digitais em suas transmissões.

Ele explica a importância das lives “As pessoas estão se sentindo desamparadas emocionalmente, socialmente. O confinamento gera dentro de nós uma insegurança. Esse desamparo pede para a gente uma intervenção espiritual”, disse.