Lava Jato investiga ministro do TCU por recebimento de propina

A 73ª fase da Operação Lava Jato investiga o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Vital do Rêgo. Ele foi denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro por suposto recebimento de propina pela OAS enquanto era presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Petrobras no Senado, em 2014.

De acordo com denúncia do Ministério Público Federal (MPF), Vital do Rêgo recebeu R$ 3 milhões de Leo Pinheiro, então presidente da OAS, para que os executivos da empreiteira não fossem convocados para depor CPI. As propinas foram pagas por meio de doações ao PMDB e por meio de repasses a empresas sediadas na Paraíba.

A operação foi batizada de Ombro a Ombro e foi deflagrada após Leo Pinheiro promover delação premiada. São cumpridos 15 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em três municípios paraibanos (Cabedelo, Campina Grande e João Pessoa). Vital do Rêgo teve 4 milhões em bens bloqueados.