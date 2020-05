Lava Jato caça cinco por desvio de R$ 3,95 mi na saúde no Rio

PUBLICIDADE 

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta, 14, um desdobramento da operação Lava Jato no Rio para investigar uma organização criminosa que desviou R$ 3,95 milhões em recursos públicos da saúde do Estado.

Segundo o Ministério Público estadual, os valores foram repassados a uma organização social pela Secretaria de Saúde para a administração de Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), tendo o desvio de recursos se dado através de pagamentos superfaturados a uma empresa responsável pelo fornecimento de alimentação às unidades de saúde.

A ação cumpre cinco mandados de prisão e 25 de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Criminal de Duque de Caxias.

A operação tem participação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e do Ministério Público Federal, além do apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e da Delegacia Fazendária da Polícia Civil (DELFAZ).

Segundo o Ministério Público do Rio, a organização social recebeu, desde 2012, mais de R$ 763 milhões do Fundo Estadual de Saúde do Rio de Janeiro para a gestão das unidades de pronto atendimento.

A Promotoria indicou ainda que o ex-presidente da OS é apontado como o chefe da organização, teria articulado o esquema criminoso com a ajuda de dois subordinados e dos responsáveis por uma empresa fornecedora de alimentação e ainda de uma fornecedora de insumos hospitalares.

