Justiça nega pedido de Suzane von Richtofen para cursar Turismo

Aprovada no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), após prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Suzane von Richtofen teve o pedido para cursar faculdade de Turismo negado.

A decisão é da juíza Wânia Regina Gonçalves. A magistrada levou em consideração a legislação, que determina que presos do regime semiaberto podem obter autorização para saída temporária da prisão desde que o local fique na mesma comarca do juízo da execução. A unidade em que Suzane se matriculou fica em Campos do Jordão, e o caso dela é ligado a Taubaté.

Sem autorização, Suzane teve de faltar as 10 primeiras aulas, o que levou a instituição a considerá-la desistente.

Suzane foi condenada a 17 anos pelo assassinato dos próprios pais.