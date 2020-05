Juiz Marcelo Bretas é internado com covid-19

PUBLICIDADE 

O juiz Marcelo Bretas, responsável pelas ações da operação Lava Jato no Rio de Janeiro, está com covid-19. Bretas segue internado desde segunda-feira (4) na zona sul do Rio.

Bretas tem quadro de saúde estável e foi hospitalizado para realizar exames, segundo a assessoria da Casa de Saúde São José. “Não há autorização da família para mais detalhes sobre o quadro clínico”, diz o comunicado.

Em entrevista à revista Época, o juiz disse que está “bem”. “Estou bem. Estava tratando em casa, mas foi preciso internar. Os quartos aqui são adaptados, semi-UTI, caso haja necessidade”, disse.