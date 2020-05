Jovem de 22 anos é baleada em casa durante tiroteio no Rio

Uma jovem de 22 anos foi baleada na cabeça na manhã desta segunda-feira (25) na comunidade Brejo, na Cidade de Deus, zona oeste do Rio de Janeiro. Bianca Regina Oliveira estava dormindo em casa com o marido, quando acordou ouvindo barulhos de tiros.

A moça, então, levantou para pegar o celular. Neste momento, Bianca foi baleada. Não se sabe ainda de onde surgiu o disparo que acertou a jovem.

O marido de Bianca contou a história nas redes sociais. “A gente estava dormindo nessa hora. Daí começou o tiroteio, e ela levantou para pegar o telefone. Eu disse ‘amor, deita no chão, deita no chão’. Assim que eu falei, ela foi baleada”, afirma. Veja o vídeo:

Eu estive na UPA da Cidade de Deus e conversei com o Junior, companheiro da jovem Bianca, 22 anos, que relata o ocorrido no vídeo: pic.twitter.com/VprLrdnBY6

Bianca, segundo o marido, está fora de perigo. Ela foi levada para uma UPA e depois foi transferida para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, zona sul da cidade.

Bianca Regina Oliveira é a 14º pessoa a ser baleada dentro de casa no Grande Rio em 2020, destas, nove morreram, segundo a plataforma Fogo Cruzado.

A Polícia Militar emitiu nota sobre o caso. Leia:

Segundo a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá) e do CPAm (Comando de Policiamento Ambiental) foram acionados para auxiliar uma ação do Inea (Instituto Estadual do Ambiente) no centro de treinamento do Vasco da Gama, localizado próximo à comunidade Cidade de Deus.

Ainda de acordo com a corporação, durante o deslocamento das equipes pela região, foram ouvidos disparos de arma de fogo no interior da comunidade. Mas, os agentes não revidaram os disparos e a ação que seria feita foi cancelada.