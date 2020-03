Jornais liberam acesso a conteúdos sobre o novo coronavírus

PUBLICIDADE 

Ao menos onze veículos associados à Associação Nacional de Jornais (ANJ) liberaram o acesso gratuito para não assinantes a conteúdos sobre o novo coronavírus. A iniciativa visa combater a onda de informações falsas sobre a doença, dando aos leitores fontes confiáveis de notícia. Estado, O Globo, Folha de S.Paulo, Grupo RBS e O Povo foram alguns dos jornais que liberaram o conteúdo.

Parte da desinformação sobre o coronavírus foi observada em um grupo especializado em fake news do Ministério da Saúde. Em um mês e meio, o grupo analisou mais de 8 mil mensagens sobre a doença que circulam nas redes sociais – e detectou que 85% eram falsas.

“Nos momentos graves, se comprova ainda mais o valor da informação responsável e precisa. Os jornais já ajudaram o Brasil a enfrentar e superar muitas crises, e o farão de novo neste momento”, afirma o presidente da ANJ, Marcelo Rech.

Canais por assinatura liberam sinais gratuitamente

Seguindo o exemplo da GloboNews, mais canais por assinatura estão abrindo gratuitamente seus sinais em meio a recomendações de isolamento social para conter o avanço do novo coronavírus.



Nesta segunda-feira, 16, o grupo The Walt Disney Company, em conjunto com as operadoras, anunciou que abriu o sinal de seus canais na TV por assinatura no Brasil. A medida torna o acesso grátis, até 31 de março, a programação de Disney, Nat Geo Kids, ESPN, FOX e National Geographic.



O grupo Bandeirantes adotou o mesmo posicionamento liberando os canais pagos Arte1, BandNews TV, BandSports e Terraviva nas operadoras de TV por assinatura Claro, Net, SKY e Vivo. O Smithsonian Channel está com o sinal aberto gratuitamente apenas para os assinantes da Net e Claro.



Veja quais canais por assinatura estão com os sinais abertos



– Disney



– Nat Geo Kids



– ESPN



– FOX



– National Geographic



– Arte1



– BandNews TV



– BandSports



– Terraviva



– Smithsonian Channel (apenas na Net e Claro)



– GloboNews (nas próximas duas semanas)

Estadão Conteúdo