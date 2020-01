Itamaraty tenta contato com família de brasileiros que pode estar com coronavírus

PUBLICIDADE 

A Embaixada do Brasil nas Filipinas, localizada em Manila, tenta contato com uma família de brasileiros suspeitos de infecção pelo coronavírus. O Ministério das Relações Exteriores confirmou neste domingo, 26, notícias veiculadas na imprensa local sobre uma família com sintomas respiratórios semelhantes aos da doença.

A família esteve recentemente Wuhan, na China, epicentro do surto de coronavírus. Segundo informações do Itamaraty, um casal e o filho de 10 anos foram isolados em hospital de Palawan, a cerca de 800km da capital, Manila. A família teve material coletado para análise.

A embaixada brasileira ainda não conseguiu contato com os pacientes e não tem informações sobre o estado de saúde deles. A imprensa local noticiou que a família procurou atendimento médico na sexta-feira, 24. A criança apresenta febre e problemas para respirar, e o pai têm sintomas de garganta inflamada.

Ainda não há previsão para a divulgação dos resultados dos exames. A orientação inicial será aguardar o diagnóstico definitivo e seguir os procedimentos da área de saúde filipina.

Até o momento, o Brasil não registrou casos de coronavírus. Todas as suspeitas levantadas no País foram descartadas pelo Ministério da Saúde, por não se enquadrarem nos parâmetros da Organização Munidial da Saúde (OMS).

A pasta, porém, colocou o País em alerta para o risco de transmissão. De acordo com o governo, o Brasil entrou no nível de alerta é 1, que é inicial, em uma escala que vai de 1 a 3. O nível mais elevado é ativado quando são confirmados casos transmitidos em solo nacional.

Na China, onde a nova forma do vírus se desenvolveu, já foram confirmadas 56 mortes pela doença e quase 2 mil casos de infecção. Estados Unidos, Tailândia, Austrália, Canadá e França também já registraram casos da doença.

Estadão Conteúdo