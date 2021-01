Itabuna declara emergência por falta de ônibus na cidade

PUBLICIDADE

Na noite dessa terça-feira (12) a prefeitura de Itabuna, cidade no sul da Bahia, decretou situação de emergência por falta de ônibus na região. O serviço foi interrompido pelas empresas no início da pandemia.

Por meio de decreto publicado na noite de ontem, fica indicada a validade de seis meses para a medida e, sem licitação, está permitida contratação de “entidade, empresa, pessoa jurídica ou física com qualificação fiscal, jurídica, econômico-financeira e técnica para prestar os serviços necessários ou fornecimento de bens, durante o prazo de até 180 dias até a conclusão do procedimento licitatório com vistas à contratação da melhor proposta para a administração público municipal”.

As duas empresas responsáveis pelo serviço interromperam o transporte há cerca de 10 meses. Uma delas entregou uma carta de acordo para manter o serviço e a segundo não coloca os ônibus na rua por falta de dinheiro.