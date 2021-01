Instituto promove revisão online para o Enem

PUBLICIDADE

Entre os dias 14 e 22 de janeiro o Instituto Bora Vencer (IBV) vai promover uma revisão online pra o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). Os aulões dos dias 14 e 15 terão foco nas disciplinas de humanas, enquanto os dos dias 20, 21 e 22 serão sobre as exatas, sempre a partir de 14h. A revisão é gratuita e pode ser acessada pelo canal do YouTube do IBV pelo link.

O time de professores do instituto vai tirar dúvidas, passar dicas e orientações de última hora. Entre os docentes, nas aulas de humanas, estarão os Edutubers professor Marcelo (geografia) e professor Noslen (português). Juntos, eles somam quase 4 milhões de inscritos nos canais de educação da rede.

Segundo o professor Marcelo Freire, presidente do IBV, a expectativa sobre a suspensão ou não das provas não vai atrapalhar a realização das aulas. “Estamos prontos para ajudar os estudantes. Todo mundo viveu um ano complicado e tirar uma boa nota no Enem é um caminho importante para um futuro diferente”, afirma.

Os 5,7 milhões de inscritos no Enem Impresso farão as provas nos dias 17 e 24 de janeiro, enquanto os 96 mil inscritos no Enem Digital farão as provas nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Os resultados do Enem estão previstos para serem divulgados no dia 29 de março de 2021.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Instituto Bora Vencer – Com um histórico de quase 5 mil alunos aprovados em universidades públicas no Distrito Federal, o IBV é uma instituição fundada por um coletivo de professores que são pioneiros em ações de inclusão e acesso de alunos de baixa renda no ensino superior. São docentes que participaram voluntariamente do programa #Boravencer, um dos maiores preparatórios de certames públicos do país, realizado entre 2016 e 1028 pelo Governo do Distrito Federal.

O objetivo da instituição é criar ações afirmativas que colaborem com o aumento da capacidade competitiva dos estudantes pobres, contribuindo, com isso, com o combate às desigualdades educacionais, socioeconômicas e étnicas.