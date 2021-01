INSS mantém suspensão de prova de vida até fevereiro

PUBLICIDADE

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que dependem do recadastramento anual, chamado de prova de vida, vão continuar recebendo o benefício até março porque o órgão suspendeu novamente a exigência.

O governo federal prorrogou por mais dois meses, até fevereiro, a interrupção do bloqueio dos créditos de benefícios previdenciários por falta de realização da comprovação de vida aos beneficiários residentes no Brasil ou no exterior. A portaria do INSS com a decisão está publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 20.