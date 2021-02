INSS fecha agências durante o Carnaval

PUBLICIDADE

Clayton Castelani

São Paulo, SP

As agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em todo o país terão ponto facultativo nesta segunda (15) e terça-feira (16). Na quarta (17), as unidades iniciarão o expediente às 14h.

O atendimento pelo telefone 135 será mantido no período de Carnaval em seu horário normal: das 7h às 22h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os segurados também podem utilizar a qualquer momento o aplicativo ou o site do Meu INSS, plataforma disponível pela internet que permite o acesso a serviços oferecidos pelo órgão.

Devido à pandemia do novo coronavírus, o INSS destina preferencialmente o atendimento nas suas agências a serviços agendados e que não podem ser realizados a distância, como perícias médicas e sociais para a concessão de benefícios por incapacidade e assistenciais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pela internet ou por telefone, o cidadão pode realizar pedidos de benefícios, agendamento de perícia médica, obter o histórico de contribuições previdenciárias e extratos de pagamentos, por exemplo.

São mais de 90 serviços disponíveis. Entre os mais procurados estão os de consulta a extratos de pagamento, de empréstimos e de contribuições.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Clique aqui para saber como acessar os serviços mais procurados pelo Meu INSS.

As informações são da Folhapress