Incêndios avançam no Pantanal e homem relata indignação aos prantos em vídeo

Nesta segunda-feira (7), um vídeo de uma pessoa emocionada reportando uma anta morta vítima das queimadas no Pantanal mato-grossense viralizou nas redes-sociais. A pessoa cobrou ações dos políticos brasileiros contra as queimadas na região.

“Vocês não tiram a bunda da cadeira para fazer alguma coisa. Que nojo de vocês seus políticos”, diz o homem durante o vídeo.

O fogo tem avançado sem nenhuma barreira e colocando em risco a biodiversidade do bioma.

As equipes de bombeiros e policiais da região dizem ter o sentimento de impotência já que as queimadas estão deixando marcas irreversíveis nas florestas, no solo, na água e no ar, matando muitos animais silvestres.

De acordo com o Centro Integrado Multiagências de Coordenação Operacional (Ciman-MT), os incêndios não são espontâneos, mas sim provocados por pessoas.

A perícia analisou imagens de satélite para auxiliar na identificação da origem do incêndio. A plataforma permite o registro diário, assim como a identificação dos focos.

A conclusão da investigação foi enviada a Delegacia de Meio Ambiente (Dema) para a abertura de inquérito e responsabilização dos infratores.

O infrator que for pego em flagrante colocando fogo na floresta pode ser preso. A penalidade varia de R$ 1 mil a R$ 7,5 mil por hectare, conforme decreto federal 6514/2008.

Segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema), entre janeiro e setembro mais de 5 mil focos de calor foram localizados em propriedades privadas, cerca de 3 mil em terras indígenas e 890 em unidades de conservação.

A multa ambiental para quem pratica queimadas ilegais em Mato Grosso pode ser de até R$ 50 milhões, com detenção um a quatro anos, em caso de dolo, e de no mínimo seis meses em caso de incêndio culposo, sem a intenção de provocar o fogo.

Mais de R$ 107 milhões em multas já foram aplicados por uso irregular do fogo. No total, o Estado aplicou R$ 805 milhões em multas por crimes ambientais, como queimadas e desmatamento ilegal.