Incêndio atinge prédio comercial no centro de SP

Um incêndio atinge na tarde desta quinta-feira, 26, um prédio comercial na Rua General Osório, na região da República, centro de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 16h40 no segundo andar do edifício.



Ao todo, 21 viaturas e 54 bombeiros foram empenhados para controlar as chamas. Não há informação sobre vítimas. A causa do incêndio também não foi informada.



Na terça-feira, 24, véspera de Natal, outro incêndio de grandes proporções atingiu um prédio comercial na Vila Maria, na zona norte. O edifício ficava na Rua Santa Olívia, próximo à Marginal do Tietê e à Rodovia Presidente Dutra.



No imóvel, havia materiais inflamáveis, como tapeçaria e colchões. Na ocasião, o fogo começou pouco depois das 18 horas e ao menos 60 homens e 19 viaturas da corporação atuaram no combate. Antes, por volta das 10h30, outra edificação também havia incendiado na Rua Santa Olívia, a cerca de 2 quilômetros de distância.

Estadão Conteúdo