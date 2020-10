Incêndio atinge Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros

View this post on Instagram

Informamos que, seguindo a determinação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros permanecerá fechado para visitação a partir de 02/10/2020 (sexta-feira) até 04/10/2020 (domingo), em decorrência de um incêndio florestal que está próximo à área de visitação. Brigadistas de incêndio do Parque e voluntários, coordenados pelo ICMBio, atuam desde a manhã de quinta-feira para que o fogo seja controlado o quanto antes e cause os menores danos ao local e à região. Seguimos trabalhando para cuidar, proteger e preservar o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e entorno. #SociParques #PNCV #ChapadadosVeadeiros #Comunicado