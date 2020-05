Idosas se recuperam de coronavírus no Brasil

PUBLICIDADE 

Em estados diferentes, nessa semana, duas idosas foram curadas do novo coronavírus, uma delas tem 92 anos e a outra tem 70.

A senhora de 92 anos, Dona Belinha, deixou a quarentena na casa do filho nessa quinta-feira (30), ela não estava internada e ficou em isolamento em casa. Ela saiu da residência do filho para ir para a própria casa, no sul da Bahia.

Já a de 70 anos, Rosa Maria da Silva Moutinho, passou 15 dias internadas em Dourados, no Mato Grosso, e foi ovacionada por médicos e enfermeiros após receber alta.

Ela ficou internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) durante três dias e teria contraído a doença durante uma viagem ao Rio de Janeiro com a filha, que também foi diagnosticada com o vírus.