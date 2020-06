Hospital Albert Einstein proíbe prescrição de cloroquina para pacientes com covid-19

PUBLICIDADE

Nessa quinta-feira (25) o Hospital Albert Einstein comunicou o corpo médico a proibição de prescrição de cloroquina para o tratamento do novo coronavírus. Mesmo que o hospital não tenha estabelecido, anteriormente, o protocolo para o uso do medicamento, médicos receitavam o composto de forma off label, segundo o portal G1.

A partir de agora, este procedimento está proibido de ser feito pelo corpo médico do hospital. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o “uso off label de um medicamento é feito por conta e risco do médico que o prescreve, e pode eventualmente vir a caracterizar um erro médico, mas em grande parte das vezes trata-se de uso essencialmente correto, apenas ainda não aprovado.”

A agência reforça, ainda, que “há casos mesmo em que esta indicação nunca será aprovada por uma agência reguladora, como em doenças raras cujo tratamento medicamentoso só é respaldado por séries de casos. Tais indicações possivelmente nunca constarão da bula do medicamento porque jamais serão estudadas por ensaios clínicos.”