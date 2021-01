Hospitais Universitários Federais já receberam mais de de 100 pacientes com Covid-19 de Manaus

PUBLICIDADE

Mais de 100 pacientes de Covid-19 foram transferidos da cidade de Manaus (AM) para cinco hospitais universitários federais filiados à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), ao longo do Brasil. A instituição é responsável pela gestão de 40 hospitais dessa modalidade.

Quando a gente vem para o hospital é para cumprir a nossa missão. Eu não ficaria feliz em casa sabendo que tem pacientes precisando de mim”. A declaração da enfermeira da Rede Ebserh, Nídia Soares, que atua no Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão (HU-UFMA/Ebserh), reflete um misto de sentimento de dever e de amor ao próximo. O último voo teve como destino São Luís (MA), na madrugada de hoje, quarta (20), com mais 16 pacientes.

Em todas as recepções de pacientes transferidos de Manaus, os profissionais das unidades hospitalares já estavam a postos, com todos os equipamentos e os cuidados necessários para esse tipo de operação. O enfermeiro Deilson Oliveira contou que, ao receber os pacientes no HU-UFMA/Ebserh, além de emocionada, toda a equipe estava treinada e organizada. “Todos sabiam o seu papel. Em relação às provisões de insumos, estamos muito bem abastecidos, sem falta de nenhum material”, afirmou.

Para o presidente da Rede Ebserh/MEC, Oswaldo Ferreira, o esforço conjunto da estatal com os ministérios da Educação, Saúde e Defesa tem, mais do que logística e assistência, um caráter humano e de solidariedade. “Não são apenas números. São vidas sendo salvas, famílias apreensivas pela volta de seus entes queridos que podem contar com todo o nosso apoio, é a humanização da saúde. Isso nos emociona e nos fazer seguir em frente, oferecendo toda a nossa dedicação ao próximo”, ressaltou emocionado Ferreira.

O servidor público Elderlando Lamarão, 47 anos, é um dos pacientes atendidos na Rede Ebserh. Ele foi transferido de Manaus para o Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW-UFPB/Ebserh), de onde enviou uma mensagem em áudio para tranquilizar amigos e familiares. “Estou em um leito confortável, com uma bateria de profissionais aqui. Até psicóloga já passou aqui, médicos, fisioterapeuta. A estrutura, tudo é muito bem atendido. Vou completar meu ciclo de tratamento aqui, com a cabeça bem mais tranquila”, conta o paciente pelo áudio gravado. No momento, o quadro clínico dele é estável.

Operação Manaus

Com a coordenação do Ministério da Saúde (MS), uma rede de apoio foi criada em todo o país para receber os pacientes de Manaus com Covid-19. Na quinta-feira (14), a Ebserh/MEC encaminhou um ofício ao MS disponibilizando, aproximadamente, 150 leitos, distribuídos em nove hospitais universitários federais que fazem parte de sua rede hospitalar a fim de ajudar o estado. Dos 150 leitos, 22 são de UTI e os demais de enfermaria. No sábado, esse número foi ampliado para 205 leitos.

Os primeiros chegaram em Teresina (PI) por volta de 12h da última sexta-feira (15) para serem instalados no HU-UFPI/Ebserh. Em São Luís (MA), a chegada dos primeiros pacientes foi à noite, mas outros chegaram posteriormente à mesma unidade. No Distrito Federal, os pacientes foram recebidos com emoção pelas equipes assistenciais e pelo presidente da Rede Ebserh, Oswaldo Ferreira, na madrugada de domingo (17). Na segunda-feira (18), mais pacientes foram acolhidos no Hospital Universitário Onofre Lopes (Huol-UFRN/Ebserh), em Natal (RN), no Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW-UFPB/Ebserh), em João Pessoa (PB) e no Hospital das Clínicas de Goiânia (HC-UFG/Ebserh). E na madrugada desta quarta (20), o HU-UFMA/Ebserh recebeu mais pacientes.

Além das cinco unidades, toda a infraestrutura necessária foi organizada com leitos exclusivos para executar a ação no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiânia (HC-UFG/Ebserh), no Hospital Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará (HUWC-UFC/Ebserh), em Fortaleza (CE), no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE/Ebserh), no Recife (PE), e no Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes da Universidade Federal de Alagoas (Hupaa-Ufal/Ebserh), em Maceió (AL).

Ações nacionais

Desde o início da pandemia, o Ministério da Educação já liberou, aproximadamente, R$ 331,7 milhões para todos os hospitais vinculados à Ebserh para o enfrentamento da Covid-19. Os recursos foram destinados à realização de compras centralizadas de materiais médicos e adequações emergenciais de infraestrutura física, visando ampliação de leitos e espaços. Foram contratados mais de 4 mil profissionais em toda a Rede Ebserh por meio de processo seletivo emergencial e, apenas nos últimos dias, mais 700 aprovados foram convocados. Além disso, serão enviadas 4 toneladas de medicamentos, materiais médicos e EPIs de outros hospitais da rede Ebserh para o Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV/Ebserh), em Manaus.

Sobre a Ebserh

Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) foi criada em 2011 e, atualmente, administra 40 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência.

Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), e, principalmente, apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas.

Devido a essa natureza educacional, a os hospitais universitários são campos de formação de profissionais de saúde. Com isso, a Rede de Hospitais Universitários Federais atua de forma complementar ao SUS, não sendo responsável pela totalidade dos atendimentos de saúde da região.

As informações são do Ministério da Educação