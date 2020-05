Homens e idosos são quem mais morre de Covid-19 no estado de SP

PUBLICIDADE 

Patrícia Pasquini

São Paulo, SP

O estado de São Paulo chegou a 4.315 mortos por Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, nesta quinta-feira (14), segundo levantamento divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde. A doença mata mais pessoas do sexo masculino –2.552 homens contra 1.763 mulheres, o equivalente a 59,14% e 40,85%, respectivamente.

Segundo o último censo do IBGE, em 2010, a população do estado de São Paulo estava em 41,2 milhões de habitantes, sendo 48,7% de homens e 51,3% de mulheres.

“Classicamente os homens têm mais doenças cardiovasculares e crônicas, e também as mortes por essas doenças são maiores em homens. Atribui-se o fato à frequência maior de tabagismo e etilismo”, afirma João Prats, infectologista da BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo.

Dos mortos, 1.710 (43,3%) são brancos, 671 (17%) pardos e 208 (5,2%) pretos. Aqui leva-se em consideração os dados notificados até o dia 12 de maio, quando o estado atingiu 3.949 óbitos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o censo, em 2010 64% da população paulista era branca, 29,15% parda e 5,52% preta. Mas, como nos registros de mortes por Covid-19 os casos anotados como de raça “amarela ou não especificada” são 34,5% do total, não é possível tirar conclusões sobre as mortes por raça.

Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 73,1% do total registrado até esta quinta-feira (4.315).

A mortalidade é maior entre 70 e 79 anos (1.047 do total ou 24,26%), seguida pelas faixas etárias de 60 a 69 anos (987 ou 22,87%) e 80 a 89 (837 ou 19,39%). Acima de 90 anos, as mortes representam 6,5% (283).

Nos mais jovens, é alto o número de óbitos entre pessoas de 50 a 59 anos (611 do total ou 14,15%).

Nas faixas de 40 a 49, houve 315 mortes (7,30%); de 30 a 39, 181 (4,19%); 20 a 29, 37 (0,87%); 10 a 19, foram 12 (0,27%).

Cinco crianças menores de dez anos já morreram em decorrência de Covid-19 no estado –0,11%. Duas das mortes aconteceram nesta semana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Primeiro, as pessoas devem saber que o importante não é só a mortalidade. Os jovens podem ficar muito tempo hospitalizados e apresentarem sequelas, como perda de massa muscular, danos aos nervos, necessidade de hemodiálise, traqueostomia e sonda para alimentação por um longo período”, explica Prats.

Segundo Prats, quando há obesidade, o risco do paciente com Covid-19 é maior. “Tem cada vez mais jovens obesos no país e o problema é que o obeso tem uma ventilação pulmonar diferente. A entrada e saída de ar fica do pulmão fica mais difícil e o coração é mais sobrecarregado, porque precisa bombear mais sangue”, alerta.

Dos 4.315 mortos por Covid-19, 3.474 (80,5%) apresentaram pelo menos um fator de risco associado. Em 2.046 (58,9%), o paciente tinha cardiopatia e em 1.521 (43,8%), diabetes. As doenças neurológicas, renais e do pulmão também foram identificadas.

“A insuficiência renal está cada vez mais frequente nos casos graves de Covid-19. O vírus afeta os compartimentos dos rins, principalmente os vasos sanguíneos. Geralmente, os pacientes ficam dependentes de diálise por um período”, diz Prats.

As informações são da FolhaPress

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE