Homem sofre injúrias raciais a caminho da parada em São Paulo: “Não queria chorar na frente do meu filho”

No último sábado (12) um homem, de 39 anos, foi vítima de injúria racial em um bairro de classe média em São Paulo. Segundo o jornal O Globo Leandro Antonio Eusdácio Xavier estava andando normalmente, com o filho de 11 anos, a caminho de um ponto de ônibus, quando teria sido alvo das agressões de uma mulher.

De acordo com Leandro a agressão foi gratuita e ele nunca tinha visto a criminosa antes do fato. Ela o xingou de “macaco, chimpanzé e orangotango”. Ele disse que nunca havia se sentido discriminado por sua raça.

“Era sábado e tinha cinco meses que eu não via meu filho, que mora com a mãe. A gente ia passar o fim de semana junto. Quando subíamos para pegar o ônibus, essa mulher vinha na rua também”, disse.

Leandro disse que ela fez um gesto para ele. “Não achei que era pra mim e virei para o lado para ver se ela estava falando com alguém. Não tinha ninguém. Quando ela se aproximou, começaram as ofensas. Na minha cabeça, na hora, veio a ideia de filmar porque seria a única prova que eu teria daquilo. Ninguém ia acreditar em mim se eu não filmasse”, relatou a vítima.

“A gente vê essas coisas acontecendo com outras pessoas e fica chateado. Quando acontece com você, ainda mais com meu filho junto, dói muito”, desabafou,

Xavier também conta, que na ocasião, uma moradora saiu de casa para defendê-lo e também foi atacada. “A minha vontade era de chorar ali e eu não queria chorar na frente dele [filho]”.

O homem denunciou o caso. “Eu chorei em casa e olha que sou difícil de chorar. Me senti inútil, não tive reação de botar a mão nela porque jamais faria isso, não é da minha índole bater em mulher. De vítima eu ia virar o culpado. Mas não é fácil”, reconheceu.