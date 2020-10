Homem que matou ex a facadas após ela recusar beijo é denunciado

PUBLICIDADE

O Ministério Público de Roraima (MPRR) denunciou à Justiça um homem suspeito de matar a facadas a ex-companheira por ela ter lhe recusado um beijo. Claudinei Bastos da Silva, 27 anos, foi denunciado por homicídio por motivo torpe.

O crime ocorreu no dia 6 de setembro, em Caroebe-RR. Hellen Méury da Silva Oliveira, 24 anos, viu Claudinei entrar em seu carro e tentar beijá-la a força. Ela negou as investidas e acabou esfaqueada pelo ex. Foram ao menos seis golpes.

Hellen e Claudinei viveram juntos por quatro anos. A união rendeu dois filhos, mas também registrou várias agressões por parte do homem. O suspeito chegava a descumprir medidas protetivas contra ele.

Além do agravante do motivo torpe, o crime também será agravado porque Claudinei dificultou a defesa de Hellen. A pena pode chegar até 30 anos de prisão, de acordo com Ministério.

Claudinei está foragido.