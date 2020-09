Homem que atacou a sede do Porta dos Fundos é preso em Moscou

PUBLICIDADE

A Interpol prendeu, nesta sexta-feira (4), o acusado de comandar o ataque e à sede do Porta dos Fundos em dezembro de 2019. Eduado Fauzi foi preso em Moscou, na Rússia, de acordo com informações do G1.

De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, Fauzi foi um dos cinco suspeitos que jogaram coquetéis molotov na sede da produtora de vídeos. Os investigadores conseguiram achar uma câmara de segurança que flagrou o empresário sem o capuz que protegia seu rosto durante o ataque.

A produtora sofreu o ataque depois de retratar Jesus como gay em um de seus especiais de comédia. Segundo o G1, já foi solicitada a extradição de Fauzi para o Brasil.