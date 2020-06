Homem de 93 anos tem alta após se recuperar da Covid-19

PUBLICIDADE

Matheus Moreira

São Paulo, SP

Fogos de artifício explodiam no céu sobre a vila de Camaçari, em Mata de São João (BA), enquanto mais de 30 pessoas, usando máscaras, aplaudiam o retorno de Pedro Evangelista dos Santos, 93, que teve alta em 14 de junho, após 23 dias internado por causa da Covid-19.

“Pensei que fosse morrer e nunca mais ver a minha família. Fiquei muito feliz em ver meu neto no hospital quando ele foi me buscar. Estou curado. Deus é bom”, diz “seu Pedro”, como é conhecido na vila da cidade em que vive com a família e que faz parte da Grande Salvador.

A cidade soma 133 casos confirmados do novo coronavírus e 2 mortes causadas pela doença.

No dia 28 de maio, Pedro chegou ao Hospital Municipal Dr. Eurico Goulart de Freitas. Depois de três dias, devido à idade e por pertencer ao grupo de risco da Covid-19, foi transferido para o Hospital Couto Maia, em Salvador.

Ao deixar o hospital, acompanhado da equipe médica, Pedro foi questionado por familiares sobre se sentia saudades de casa, ao que respondeu que sim, mas não sem antes deixar seu agradecimento aos profissionais que participaram do seu tratamento.

“Depois de tanto tempo vou ficar com saudade do pessoal daqui. Deus vai dar muita saúde a eles”, disse.

As informações são da FolhaPress.

