Higienização das mãos é passo importante contra a covid-19

Cláudio Py

Lavar as mãos adequadamente é uma das principais recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para evitar a transmissão tanto do novo coronavírus (covid-19) como de outras doenças. A fim de conscientizar a população mundial sobre a importância da limpeza constante dessa parte do corpo, a OMS definiu o dia 5 de maio como o Dia Mundial de Higienização das Mãos.

Essa prática – de lavar as mãos – se tornou um dos principais assuntos da atualidade devido à crise internacional do novo coronavírus. Para o dermatologista Erasmo Tokarski, as pessoas se tornaram mais conscientes e exigentes com os cuidados das mãos por causa da pandemia, mas ele salienta que esse hábito precisa continuar até mesmo após o controle da covid-19.

“De certa forma, a pandemia fez com que as pessoas se tornem mais conscientes e exigentes com o cuidado das mãos. E para nós, profissionais da saúde, o mais importante é sempre a higienização. O álcool em gel pode ser utilizado na ausência da possibilidade da limpeza, mas a lavagem com água e sabão é fundamental”, informou Erasmo Tokarski.

O médico afirma que lavar as mãos acertadamente é uma prática bastante efetiva tanto para o controle de infecções como para a prevenção da transmissão de microorganismos.

“As mãos são o principal meio de contaminação do resto do corpo. Por meio delas você pode buscar ou levar quase todos os tipos de doenças, como por exemplo, as infecciosas (escabiose, popularmente conhecida como sarna); bacterianas (hepatite e diarreia); virais (rotavírus, conjuntivite e gripe); fúngicas (pano branco); micoses e tudo que contém esses agentes causais”, disse Erasmo.

Levar alimentos ou objetos contaminados à boca também é bastante danoso à saúde das pessoas. Por conta disso, Erasmo Tokarski alerta que “é importante não só higienizar as mãos, como tudo que ela toca. Caso contrário, essa parte do corpo ficará novamente infectada”, complementou o doutor.

Questionado sobre a quantidade de vezes que as mãos devem ser lavadas diariamente, Erasmo afirma que cada caso é diferente. “As pessoas devem higienizar as mãos no mínimo 3 vezes por dia, que seria antes do café do manhã, do almoço e do jantar. Outras vezes quando for necessário, o que depende muito da profissão de cada um. Portanto, não existe um número exato de vezes porque depende muito do trabalho e do ambiente que o indivíduo se encontra”, ressaltou o médico.

Menos xampu e desodorante

A mudança de comportamento provocada pelas medidas de combate ao coronavírus apareceram não numa pesquisa de opinião pública, mas nos resultados financeiros de uma das maiores empresas de produtos de higiene do mundo, a Unilever.

Sem poder sair de casa para trabalhar ou frequentar a escola, as pessoas também passaram a lavar menos os cabelos, abandonaram o desodorante e reduziram a frequência com que se barbeavam.

As quarentenas diminuíram em até 25% a demanda por produtos como xampu, condicionador, espuma de barba, lâminas de barbear, desodorante e creme hidratante.

Por outro lado, com mais gente fazendo suas refeições em casa, subiu a procura por artigos para lavar louças e produtos de limpeza em geral. Desinfetantes, sapólios, desengordurantes e alvejantes tiveram mais de 10% de alta nas vendas, segundo a Unilever.

No anúncio sobre seus resultados do primeiro trimestre, no mês passado, o diretor financeiro da companhia anglo-holandesa, Graham Pitkethly, disse esperar que as quarentenas provoquem mudanças duradouras nos hábitos das pessoas, entre elas a de desinfetar as mãos.

Como resposta, a empresa reduziu a produção de desodorantes e outros produtos de cuidado pessoal e aumentou a de desinfetantes em 30 fábricas no mundo todo, e passou a vender sabão antisséptico em 43 novos mercados.

Veja as dicas para lavar as mãos adequadamente que o dermatologista Erasmo Tokarski recomenda

Molhe as mãos com água corrente;

Ensaboe as mãos até o meio do antebraço;

Esfregue a espuma entre os dedos, costas das mãos e unhas;

Siga com a lavagem pelo tempo médio de 20 segundos;

Enxague as mãos e braços em água corrente;

Seque com papel toalha.