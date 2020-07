Helicóptero cai na Baía de Guanabara; dois ocupantes foram resgatados com vida

PUBLICIDADE

Um helicóptero com duas pessoas a bordo caiu na Baía de Guanabra na tarde desta segunda-feira, 6. O acidente aconteceu próximo ao Museu do Amanhã, no Centro do Rio. Os dois ocupantes foram resgatados com vida.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 14h40 para ajudar no resgate, e às 15h55 recebeu comunicado da informando que os dois tripulantes haviam sido retirados da água por uma embarcação particular que passou pelo local logo após o acidente.

Os dois ocupantes foram encaminhados à Capitania dos Portos. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

Estadão Conteúdo

