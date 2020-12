Guia de rituais para a virada do ano

PUBLICIDADE

Mayra Dias

[email protected]

Muitas são as simpatias e rituais praticados nas viradas de ano pelo país. Seja para trazer dinheiro, saúde, amor ou esperança, o final de ano é considerado por muitos, um momento carregado de energias propícias para pedidos, planos e renovações. Confira a seguir as simpatias mais famosas e inusitadas praticadas pelos brasileiros nas festas de réveillon.

“Costumo sempre usar roupa branca ou amarela e calcinha vermelha, que é paixão. Não uso, de jeito nenhum, roupa preta na virada”, conta Maria de Fátima Oliveira. Aos 60 anos, a moradora de Sobradinho DF conta que, todo ano, repete os mesmos rituais nas suas passagens de ano, e ainda envolve toda a família. “Isso foi passado de mãe para filho. Aqui em casa, não deixo ninguém passar a virada de roupa preta, por exemplo”, completa Maria.

A escolha das cores

A cor da roupa usada na festa de fim de ano talvez seja a mais famosa das apostas da maior parte da população. Com influência dos rituais africanos e de Iemanjá, uma das maiores tradições brasileiras é apostar na roupa branca. Para quem busca um ano sereno, de paz e tranquilidade, essa é a cor ideal. No entanto, há aqueles que buscam um pouco mais, e para essas pessoas, Maria de Fátima explica: “Verde traz esperança, amarelo traz dinheiro, prosperidade. O rosa é para quem quer amor e o roxo atrai espiritualidade”, afirma. Para quem procura um pouco de tudo, ela completa: “Gostamos também de amarrar fitinhas coloridas nas roupas íntimas (que devem ser novas) para ter de tudo. Amarelo, vermelho, azul, rosa…”, brinca a senhora.

Comidas

Mas os rituais não param por ai. A escolha das comidas da festa de réveillon também é crucial para os supersticiosos de plantão. Lentilhas, uvas, carnes de peixe e porco, para Maria de Fátima, assim como para milhares de brasileiros, tem influência no sucesso das metas do novo ano. “Sempre colocamos lentilha no arroz, não pode faltar! As uvas também, claro. Como 9 uvas e guardo as sementes na carteira. Troco anualmente”, explica a aposentada. De acordo com ela, esses feitos estariam relacionados à atração de prosperidade.

Campeãs de vendas no Natal, as aves não são bem vindas para as festas de Ano Novo. “Aqui é proibido também comer carne de aves. Aves ciscam para trás, e comer a carne deles atrapalha a gente a juntar as coisas que queremos”, completa. Para afastar o azar, a solução para o cardápio está na carne suína e frutos do mar. O pernil é visto como sorte, pois o porco fuça para frente, e ainda garante o sabor da mesa.

Decoração

Na decoração, há apostas que também podem ser feitas estrategicamente. As rosas brancas, por exemplo, são vistas, por quem acredita, como essenciais. Elas representam o desejo de purificação e saúde para todas as pessoas que estiverem reunidas no ambiente, e devem ser deixadas no vaso até murcharem. Da mesma forma, há quem aposte também nas folhas de louro. Recomenda-se manter pratinhos com 7 folhas de louro na mesa da ceia. Quando virar o ano, cada uma delas deve ser entregue para 7 convidados. O gesto, desta forma, traria sorte para quem oferece e, também, quem recebe a folha.

Acender velas na mesa da ceia, da mesma forma, é algo interessante de se fazer. Caso for passar a virada fora de casa, elas podem ser acendidas durante a preparação para sair. Dê preferência para as de canela e\ou mel, e use esse momento para refletir, agradecer e mentalizar coisas boas. Outra dica é, no dia 31, varrer toda a casa, começando no fundo e indo até a entrada. É importante também, se certificar de não estar deixando nada quebrado dentro do local, como vasos e espelhos.

Na hora da virada

Para o momento em que o relógio marcar meia noite, também existem estratégias bem divertidas de serem praticadas. Além de pular com um pé só (com o pé direito), tente dar um selinho em alguém do sexo oposto para atrair boas notícias no amor. E, para quem quer afastar os maus espíritos, grite, faça barulho, aperte a buzina do carro. Tudo isso irá afastá-los de uma vez.

Se você estiver na praia, não deixe de pular as 7 ondinhas, mantendo, claro, o distanciamento social e fugindo das aglomerações. Ao pulá-las, faça um desejo para cada uma. Quando terminar, vá se afastando devagar e de costas, sempre de frente para o mar. Só vire de costas para ele quando deixar completamente a água. Desta forma, você estará deixando toda a energia ruim e pesada no ano que acabou.