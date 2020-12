Grupo de trabalho alinha ações da União visando compra de vacina contra covid-19

PUBLICIDADE

Na última sexta-feira (27), o Grupo de Trabalho formado para coordenar a aquisição e a distribuição de vacinas contra a Covid-19 se reuniu na sede do Ministério da Saúde. Na ocasião, os membros puderam alinhar ações governamentais da União em prol de um imunizante.

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, apresentou um balanço das reuniões realizadas com desenvolvedoras de vacinas nas últimas semanas e pontuou os objetivos da estratégia de vacinação contra a Covid 19. Entre eles: a contribuição da redução de morbidade e mortalidade, a redução da transmissão da doença e a vacinação de populações com maior risco de exposição ao vírus e com risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença.

Franco também reforçou o status das vacinas que estão em fase 3 de pesquisa clínica, e que vêm sendo acompanhadas pela Pasta. “Nosso objetivo é favorecer uma futura tomada de decisão com relação ao processo de aquisição das vacinas quando aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)”, afirmou.

Sobre o grupo

O Grupo de Trabalho para a coordenação de esforços da União na aquisição e na distribuição de vacinas contra a Covid-19 é coordenado pelo Ministério da Saúde e formado por integrantes da Casa Civil; Ministérios da Defesa; Relações Exteriores; Economia; Ciência e Tecnologia; Família e Direitos Humanos; Anvisa; Controladoria Geral da União, entre outros.