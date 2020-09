Grupo ativista joga futebol com a ‘cabeça de Bolsonaro’

PUBLICIDADE

Nessa terça-feira (15), o grupo artístico e ativista Indecline publicou um vídeo em que uma escultura da cabeça do presidente da República, Jair Bolsonaro, é usada como bola de futebol. As imagens fazem parte do projeto “Freedom Kick” (Chute da Liberdade, em inglês).

O grupo distribui críticas ao atual governo e faz comparações com a ditadura militar e regimes autoritários.

“A América Latina tem uma história de ditadores. Em particular, a Quinta República Brasileira era conhecida por matar dissidentes. E Jair Bolsonaro é conhecido por seus discursos masturbatórios que esboçam seus sonhos molhados de restabelecer essa política. Ele se ofende com a homossexualidade, feminismo e socialismo, mas fica muito duro com cada fantasia de violência contra seus oponentes políticos. Mas esses oponentes não são tão rígidos e trazem alegria e movimento à sua resistência, que fez de brasileiros como Pelé um ícone em todo o mundo.”

O grupo ativista faz parceira com Eugenio Merino, artista espanhol. Outros vídeos mostram a cabeça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Embora aqueles que têm o poder gostem de tratar política como uma brincadeira, para muitos, há muita coisa em jogo. Futebol sempre foi um esforço coletivo, algo que envolve comunidade e organização, enquanto a ditadura é mais individual. É como dizem, só há uma bola. Essa é uma metáfora perfeita para os nossos chefes de Estado; e o nosso trabalho é chutá-los até encontrarmos uma maneira de transformar nossos esforços individuais numa vitória coletiva”, explicou a publicação.

O indecline ainda pauta a liberdade de expressão como um dos caminhos da democracia e lembra que autoritários “usam o medo para manter suas populações sob controle”

“No futebol, um tiro livre é uma chance de interromper o jogo por um momento e corrigir uma falta. Na democracia, a liberdade de expressão é a força esclarecedora que impede os tiranos de escaparem impunes do assassinato. Como a maioria dos músculos, deve ser exercitado ou murchará. Os déspotas usam o medo para manter suas populações sob controle. Os ativistas usam alegria e humor para mantê-los engajados. É um jogo antigo e o placar continua mudando, mas todos nós continuamos jogando”