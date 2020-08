Grande incêndio faz fumaça cobrir Cuiabá nesta quinta

PUBLICIDADE

Nesta quinta-feira (13), uma nuvem de fumaça atingiu fortemente o céu de Cuiabá, no Mato Grosso, após um grande incêndio na região urbana que demorou quase 7 horas para ser combatido.

Incêndios florestais no pantanal mato-grossense também contribuíram para a densa fumaça que atingiu a capital.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a fumaça é resultado de um incêndio de grandes proporções que ocorreu na região de mata às margens da Rodovia Helder Cândia, conhecida como Estrada da Guia no início de ontem (12).

Para apagar o fogo os bombeiros pegaram água de uma piscina de condomínio usando helicóptero e lançaram sobre o incêndio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O fogo começou por volta das 10h30 em diversos focos. Os bombeiros priorizaram, então, os locais que representavam maior risco a uma fábrica de bebidas e aos condomínios próximos.

Existiam também focos muito distantes da rodovia, que foram combatidos com o auxílio de bombas e de abafadores.

Mas quando o vento mudou de direção as chamas voltaram com força e o incêndio se alastrou.

Foi preciso um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), que foi usado no combate ao fogo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As chamas eram tão altas e intensas que bombeiros de folga precisaram se apresentar para reforçar a equipe.

O combate durou o dia inteiro e adentrou a madrugada. Após 7 horas, 46 bombeiros em 11 viaturas, o fogo foi contido.

Um total de 800 hectares foram queimados. Foram necessários cerca de 40 mil litros de água por meio das viaturas e mais cerca de 20 mil litros de água pelo helicóptero do Ciopaer.

Além dessa, outra queimada atingiu o Pantanal. Em Paconé, a 100 km de Cuiabá, cerca de 100 mil hectares foram queimados e 35 mil deles na área de uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo levantamento do Hora 1 junto a dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), considerando o período de 1° de janeiro a 12 de agosto, o número de focos de incêndio no Pantanal passou de 1.899 para 6.624 em um ano, um aumento de 248%.