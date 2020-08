Governo Federal reabre parques nacionais

PUBLICIDADE

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) autorizou a reabertura dos parques nacionais, por meio de uma portaria publicada nesta quarta-feira (26).

Devido à pandemia do novo coronavírus, a visitação aos parques estava suspensa desde o mês de março. Nesse período, alguns parque foram reabertos antes da publicação da portaria do instituto, como o Parque Nacional de Jericoacoara e o Parque Nacional do Itatiaia.

O texto da proposição detalha que a reabertura deve ocorrer de forma gradual e monitorada, por meio do cumprimento de uma série de protocolos de segurança sanitária.

Nas reservas conservadas por meio de concessão de uso público, a reabertura da visitação deverá ser pactuada entre o Poder Concedente e a Concessionária.

Protocolo

Aos visitantes permanece a obrigatoriedade do uso de máscara;

As unidades deverão disponibilizar álcool gel 70%;

A venda de ingressos online deve ser priorizada;

O piso deve ser marcado, com distanciamento de 2 metros entre as pessoas ;

O ambiente deve ser limpo constantemente;

Em ambientes fechados o número de visitantes deve ser reduzido.

Existem, ao todo, 73 parques nacionais administrados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), uma autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente criada em 2007. Desses, 42 são abertos para a visitação do público.

A manutenção dos parques tem o objetivo de preservar os ecossistemas naturais, conhecidos pela relevância ecológica e beleza. Além disso, os espaços oferecem um grande acervo natural para a realização de pesquisas, turismo ecológico e educação ambiental.