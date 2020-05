Governo do Maranhão anuncia estado de lockdown, primeiro no país

PUBLICIDADE 

O estado do Maranhão é o primeiro a entrar em lockdown no país. Por 10 dias, as quatro cidades da Grande Ilha de São Luís – São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa – vão fechar as portas de todas as atividades não essenciais, após uma decisão da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís.

De acordo com o portal Brasil 247, isso ocorre porque a cidade está com a capacidade hospitalar praticamente esgotada. Na última quarta-feira (29), a cidade registrou 2,4 mil casos confirmados de coronavírus e 149 mortes.

Com a medida, ficam suspensas todas as atividades não essenciais à manutenção da vida e da saúde. Funcionam somente os estabelecimentos do ramo da alimentação, medicamentos, portos e indústrias.

Além disso, a circulação de veículos particulares – salvo para compra de alimentos e medicamentos, e para o transporte de pessoas para atendimento de saúde, desempenho de atividades de segurança ou no itinerário dos serviços considerados essenciais.