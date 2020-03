Governo do Ceará decreta estado de emergência e suspende aulas

PUBLICIDADE 

Nesta segunda-feira (16), o Governo do Ceará anunciou, por meio de decreto publicado, no Diário Oficial, que o Estado está em estado de emergência na saúde pública por conta do coronavírus. Além disso, as aulas estarão suspensas a partir de quarta-feira (18).

A suspensão das aulas tem duração de 15 dias e Camilo Santan (PT), governador do Estado, sugeriu que as organizações privadas tomem a mesma atitude.

O Estado confirmou três casos do novo coronavírus. O Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus se reuniu pela primeira vez nesta segunda-feira (16), no Palácio da Abolição.

Ainda nesta segunda Camilo anunciou que fica proibido a realização de eventos com mais de 100 pessoas.