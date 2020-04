Governo do Amazonas confirma primeiro indígena infectado pelo Covid-19

PUBLICIDADE 

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) confirmou, nesta quarta-feira (1), a primeira infecção pelo novo coronavírus entre a população indígena do Brasil. Trata-se de uma paciente da etnia Kokama, de 19 anos, moradora da aldeia São José, em Santo Antônio do Içá-AM.

Até então a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) não tinha confirmado nenhum registro de casos entre povos indígenas. No Distrito Federal, as autoridades chegaram a noticiar que a morte do indígena da etnia Paresí, Israel Tiago Martins, 40 anos, foi causada pelo Covid-19. No entanto, a Secretaria de Saúde corrigiu a informação no sábado (28).

A jovem infectada no Amazonas atua como agente de saúde e atende em aldeias na região. Ela voltou de viagem com febre, dores de cabeça e garganta e aperto no peito. A Vigilância Epidemiológica de Santo Antônio do Içá afirmou estar monitorando não só a família da vítima, mas todos que tiveram contato com ela direta ou indiretamente.

No total, o município de Santo Antônio do Içá já soma quatro casos positivos para a Covid-19, entre eles um médico que acredita ter contraído o vírus durante viagens aos estados de Santa Catarina e Paraná. A jovem indígena teve contato com ele.