Governo da Bahia denuncia deputado que incitou vaia a PMs

PUBLICIDADE 

Na tarde dessa segunda-feira (24), o cantor de deputado federal, Igor Kannário, criou polêmica em Salvador ao pedir, de cima de trio, vaia para a polícia, reclamando da abordagem de PMs. “Venha me bater aqui em cima, seu bunda mole”, esbravejou.

O governador Rui Coste disse, nesta terça-feira (25) ser “inaceitável o ato público de desrespeito e agressão contra a Polícia Militar da Bahia”.

“Acionei a Procuradoria Geral para que o Estado formalize uma representação junto ao Ministério Público da Bahia a respeito deste fato. Medidas cabíveis que estiverem no âmbito do MP precisam ser tomadas em respeito à PM e em defesa da honra de pais e mães de família que fazem parte da corporação”, reforçou no Twitter.

Além dele, o filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, também se pronunciou

E pensar que esse vagabundo que com o microfone é um deputado federal, Igor Kannario (DEM-BA).



No mínimo o governador ao lado do Comandante Geral da PM da Bahia deveriam fazer um repúdio público a isso. E ainda há quem vá curtir um bloco de um cara desse… pic.twitter.com/PzBGIoY5Dg — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) February 25, 2020



Igor Kannário ainda não se manifestou após o início da polêmica.