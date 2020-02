Golpe: criminosos fazem vítimas com promessas de melhor pontuação do CPF

PUBLICIDADE 

A Receita Federal tem se mantido alerta para um novo golpe. Segundo apurações, criminosos estariam fazendo vítimas com promessas de melhorar a pontuação (score) do CPF das pessoas.

Funciona da seguinte forma: o golpista envia à vítima uma carta exigindo pagamento de um suposto Imposto Verificador de Score Concretizado. O documento afirma que a pessoa estaria com restrições no CPF e que para regularizar a situação e aumentar o score, é necessário quitar o tal imposto, que não existe. O pagamento é feito via depósito ou transferência a uma conta corrente. Caso a vítima acredite na história, o golpe é consumado.

Para dar um tom de veracidade à carta, o golpista utiliza o logotipo da Receita Federal e a assinatura falsificada de um auditor-fiscal.

A Receita informa que não fornece contas correntes para o recolhimento de tributos federais via depósito ou transferência. O recolhimento é feito apenas via Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf).

Ressalta-se também que os criminosos utilizam informações incorretas e cometem erros de português nas mensagens.

A prática configura estelionato, falsidade ideológica e falsa identidade. Também é possível que os criminosos respondam por causados à imagem da Receita Federal e do auditor-fiscal cuja assinatura é falsificada.

Em caso de dúvidas, os contribuintes podem comparecer a uma unidade de atendimento da Receita Federal ou enviar denúncia à Ouvidoria-Geral do Ministério da Economia, pela internet, no site.