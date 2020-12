Gestão Doria notifica 20 cidades que não passaram à fase vermelha no Natal

PUBLICIDADE

MARTHA ALVES

SÃO PAULO, SP

O governo estadual notificou 20 cidades da Grande São Paulo, litoral e interior que não seguiram a determinação que colocou todo o Estado na fase vermelha da quarentena durante os dias 25, 26 e 27 de dezembro e 1º, 2 e 3 de janeiro de 2021.

O secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, disse que as notificações foram enviadas ao Ministério Público “para as providências cabíveis”.

Apesar dessas cidades não terem aderido à fase vermelha, a maioria delas não teve índices de isolamento muito abaixo do registrado na capital, que seguiu medidas restritivas mais rígidas com o fechamento de serviços não essenciais. No dia 26 de dezembro, São Paulo teve uma taxa de isolamento de 47% e de 50% no dia 27.

No litoral, a cidade de São Sebastião manteve a fase amarela e os números de isolamento foram superiores aos registrados na capital. Em 26 de dezembro, 56% das pessoas cumpriram o isolamento social e o número subiu para 58% no dia 27. No último final de semana, mais de mil carros passaram pelos bloqueios sanitários montados nas entradas da cidade, segundo a prefeitura.

Destino procurado por muitos turistas no Ano-Novo, Praia Grande fará bloqueios sanitários no dia 31 de dezembro nas entradas da cidade, não realizará a queima de fogos no Réveillon e proibiu queimas de fogos particulares em locais públicos, como praia e orla, para evitar aglomerações. No mesmo dia, os ambulantes e banhistas deverão sair da praia a partir das 18h para limpeza.

Mesmo com todas essas medidas, a cidade, que não aderiu à fase vermelha da quarentena no Natal, não confirmou se vai atender à determinação do governo de manter abertos apenas serviços essenciais nos dias 1º, 2 e 3 de janeiro.

A prefeitura destacou que não desativou nenhum serviço voltado ao enfrentamento da Covid.

Em nota, a Prefeitura de Santos informou que não recebeu notificação do governo do estado e que seguirá todas as medidas deliberadas na última reunião do Condesb (Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista), em 23 de dezembro, que descartou a adesão das cidades à fase vermelha do Plano São Paulo nas datas citadas.

Segundo a prefeitura, foram feitas barreiras sanitárias e fiscalizações de 24 a 27 de dezembro, que resultaram em mais de 750 orientações e quatro multas por não uso de máscaras. A cidade teve taxa de isolamento de 43%, em 26 de dezembro, e 44% no dia 27.

São Vicente é outra cidade do litoral que não vai adotar medidas mais rígidas no Ano-Novo e vai seguir aquelas definidas pela Condesb –apenas interditará as praias nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. Com 46% de isolamento (dia 26) e 49% (27), o município vai manter o comércio aberto e investir, no período, em rondas feitas pela GCM pela faixa de areia.

A Prefeitura de Guarujá informou também que não foi notificada e vai manter restrição às praias e a proibição de funcionamento de quiosques e ambulantes nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. Além disso, vai implantar barreiras sanitárias nas principais entradas do município e aferição de temperatura de todos os ocupantes dos veículos que entrarem na cidade.

Ubatuba também vai permanecer na fase amarela e sem fechamento das praias, mas com fiscalização intensificada. A prefeitura alerta que a Covid não foi controlada e pediu aos turistas e moradores para evitarem aglomeração, higienizar as mãos e fazerem uso de máscaras. A cidade tem mantido índice de isolamento de 51%.

No interior de São Paulo, o município de Bauru foi outro que não aderiu à fase vermelha e mesmo assim 43% dos moradores não saíram de casa no dia 26 de dezembro, e 46% no dia 27. Já a cidade de Franca ficou entre os municípios com menor índice de isolamento no interior, com 38% e 40%, nos dias 26 e 27 respectivamente.

Na Grande São Paulo, Mogi das Cruzes não aderiu à fase vermelha após o Natal por falta de tempo hábil para publicação do decreto municipal.

Mesmo com a cidade na fase amarela, a taxa de isolamento não ficou muito abaixo da capital, com 45% (26) e 48% (27). Para a prefeitura, os números são reflexo das campanhas de conscientização para utilizar máscaras e evitar aglomerações e ações de fiscalização em comércios e empresas para cumprir o horário estabelecido pelo Plano São Paulo. Para o Ano-Novo, a prefeitura informou que vai aderir à fase vermelha nos dias 1º, 2 e 3 de janeiro.

As informações são da FolhaPress