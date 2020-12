Gabbardo diz que Coronavac não é indicada para gestantes e menores de 18 anos

PUBLICIDADE

De acordo com o coordenador-executivo do Centro de Contingência do coronavírus em São Paulo, João Gabbardo dos Reis, a Coronavac não é indicada para menores de 18 anos nem para gestantes. A declaração foi feita nesta segunda-feira (14) durante uma coletiva de imprensa.

Segundo Gabbardo, gestante e menores de 18 anos não receberam a dose do imunizante no início da vacinação. A Coronavac é desenvolvida pelo Instituto Butantan com a chinesa Sinovac e seus testes para esses dois grupos ainda não foram finalizados.

A vacina será aplicada na população de São Paulo seguindo os critérios constados nas pesquisas da fase 3.

Os resultados da fase 3 de testes estavam marcados para serem entregues à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta terça-feira (15/12). Porém, o governador do Estado, João Doria, optou por adiar para o próximo dia 23.

Com a mudança de dia, o Instituto Butantan deve pedir o registro da vacina, e não mais a autorização para uso emergencial. Se o imunizante for registrado, poderá ser exportado.