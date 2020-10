Fundação Renova fecha 8 acordos na Justiça de MG para reassentamento de famílias

PUBLICIDADE

A Fundação Renova – entidade formada pela Samarco, juntamente com suas controladoras Vale e BHP Billiton, para operar a reparação dos dados causados pelo rompimento da barragem do Fundão, em Mariana (MG) – homologou nesta segunda-feira na Justiça oito acordos para a aquisição de imóveis visando o reassentamento de famílias do distrito de Gesteira, em Barra Longa (MG). O distrito foi um dos atingidos pelo rompimento.

Ao todo, 37 famílias são elegíveis ao reassentamento. Segundo informa em comunicado, os acordos foram conduzidos pela Fundação Renova com respaldo do juízo da 12ª Vara Federal Vara Federal, onde tramita a Ação Civil Pública.

Nos acordos homologados, as famílias têm um limite de valor para adquirir o imóvel de seu interesse. É esse limite que orienta a procura e aquisição do imóvel desejado pela família, com suporte técnico da Fundação. Caso o imóvel escolhido tenha valor inferior ao limite da proposta, a família tem direito a receber a diferença.

Após a compra do imóvel e transferência de titularidade para o responsável pelo núcleo familiar, a Fundação fica responsável pela mudança de moradia, dá suporte técnico para a reestruturação das atividades econômicas e produtivas da família e faz o acompanhamento social e monitoramento socioeconômico.

Estadão Conteúdo