Funcionários de empresa de ônibus entram em greve no Rio, e TRE aciona PF

PUBLICIDADE

Cerca de 2.500 funcionários da Viação Redentor e da Viação Futura, do Grupo Redentor, entraram em greve neste domingo, 29. Pela manhã, cerca de 300 profissionais protestavam em frente à sede da empresa, na Estrada do Gabinal, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio, de acordo com o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus do Rio (Sintraturb Rio).

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) acionou a Polícia Federal para ajudar a viabilizar o restabelecimento do serviço de transporte coletivo de passageiros, por se tratar de um serviço essencial em dia de eleição.

Segundo o Sintraturb, a paralisação foi motivada pela proposta da direção da empresa de parcelar o pagamento do 13º salário dos funcionários em oito vezes, enquanto o acordo da categoria determinava que fosse pago em duas vezes, 50% em novembro e 50% em 20 de dezembro. Representantes do sindicato estavam na empresa para negociar uma solução.

Estadão Conteúdo