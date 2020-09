Funcionário da Funai morre após ser atingido com flecha no tórax

PUBLICIDADE

Um funcionário da Fundação Nacional do Índio (Funai) morreu após ser atingido no tórax por uma flecha. De acordo com a polícia, o coordenador da Frente de Proteção Etnoambiental Uru-Eu-Wau-Wau, Rieli Franciscato, 56 anos, foi vítima de indígenas isolados.

O caso ocorreu na quarta-feira (9), na Linha 6 em Seringueiras, na divisa da Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, localizada em Rondônia. Franciscato foi socorrido, mas chegou ao Hospital Municipal de Seringueiras já sem vida. O caso será investigado.

Natural de Alta Floresta-RO, o coordenador ajudou a fundar a organização Etnoambiental Kanindé. Franciscato era uma das referências na proteção de indígenas isolados da Amazônia.