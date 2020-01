Fumaça de incêndios florestais da Austrália chegou ao Brasil

PUBLICIDADE 

A fumaça dos incêndios florestais na Austrália chegou nesta terça-feira ao sul do Brasil, informou através do Twitter a Divisão de Sensoriamento Remoto do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Na postagem, o Inpe incluiu imagens de satélites, que mostram a fumaça no Rio Grande do Sul.

A empresa privada de meteorologia MetSul também informou no Twitter sobre a chegada da nuvem de fumaça a Porto Alegre, capital do estado, mas enfatizou que “a presença de fumaça da Austrália no céu é quase imperceptível, a despeito do satélite mostrar que há fumaça na atmosfera sobre a Grande Porto Alegre”.

Na segunda-feira, a Diretoria de Meteorologia do Chile informou que a fumaça dos incêndios na Austrália era visível no Chile e na Argentina.

A fraca nuvem que está a 6.000 metros de altitude percorreu mais de 12.000 quilômetros para chegar à América do Sul, sem gerar efeitos nocivos à saúde de seus habitantes, afirmou a instituição chilena.

Os incêndios que devastam a Austrália desde setembro destruíram uma área equivalente à Irlanda, oito milhões de hectares, causando 24 mortes.

Depois de um fim de semana catastrófico, os bombeiros australianos apoiados por equipes dos Estados Unidos e do Canadá aproveitaram algumas chuvas e uma queda de temperatura para avançar no controle dos focos.

Enquanto isso, o governo enviou reservistas do Exército às áreas devastadas e anunciou liberação de 1,4 bilhão de dólares em dois anos para ajudar às vítimas.

