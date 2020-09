Fumaça das queimadas chega a SP e pode causar ‘chuva negra’

PUBLICIDADE

A fumaça das queimadas que atingem o Pantanal chegou ao Sudeste e notadamente à cidade de São Paulo, a exemplo do que ocorreu em agosto do ano passado com o material particulado que veio da Amazônia. Nesta quinta-feira, 17, uma fumaça mais espessa já era visível por toda a capital. A expectativa é em relação à possibilidade de “chuva negra” até o próximo domingo em todo o município.

“As condições atmosféricas trouxeram ventos do Centro-Oeste. Com a previsão de chuva para os próximos dias, é possível que ocorra uma ‘chuva negra’, ou seja, com fuligem, que vai ser facilmente observável sobre os carros”, explica o meteorologista da Climatempo João Basso. Dessa forma, o céu alaranjado é uma marca da chegada dessa poluição.

O fenômeno da “chuva negra” já ocorreu em algumas áreas do Rio Grande do Sul no fim de semana passado, e também foi visto na cidade de São Paulo em 19 de agosto de 2019. A diferença é que naquele momento as queimadas que se destacavam vinham do Norte, da Amazônia, e o fenômeno coincidiu com uma grande frente fria e grande precipitação sobre a cidade. A perspectiva é de que a chuva seja menos concentrada, mais próxima do que se vê no verão, segundo Basso.

A perspectiva também é de que novamente o ciclo de ventos no Centro-Oeste leve a fumaça ao Sul do País. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que as imagens de satélite e os modelos de direção dos ventos mostram o movimento da poluição em direção a todos os Estados da região.

Conforme avaliação da Climatempo, também é possível que ocorra hoje um aumento da camada de fumaça sobre áreas do Rio de Janeiro, especialmente no centro-sul do Estado, incluindo a capital fluminense, e sobre o centro-sul de Minas e o Triângulo Mineiro. Imagens de satélites da agência espacial americana (Nasa), desta semana, indicam que a fumaça provocada pelas queimadas no Pantanal e na Amazônia, no Brasil, já chega ao meio do Oceano Atlântico Sul e pode se aproximar rapidamente do continente africano.

A condição meteorológica provocará queda na temperatura na próxima semana, mas possibilidade de chuva somente está prevista para outubro na região Centro-Oeste. “Com o aumento da fumaça, há chances de ver o céu mais alaranjado, que é o efeito da luz solar com os elementos da fumaça na atmosfera”, comentou Josélia Pegorim, da Climatempo.

