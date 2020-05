Fragmento de meteoro cai em Minas Gerais e cidades percebem clarão na madrugada

PUBLICIDADE 

O Estado de Minas Gerais passou por situação inusitada na madrugada de quinta (7) para sexta-feira (8). Um fragmento de meteoro caiu, por volta das 3h20 da manhã na região, causando um forte barulho e um clarão no céu.

A luz foi vista em diversas cidades mineiras e houve flagrantes nas cidades de Patos de Minas, Lagoa da Prata, Divinópolis, Oliveira, dentre outras das regiões do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro.

O estudante Dener Carneiro, morador do Carmo do Paranaíba disse que percebeu o clarão. “Veio o clarão de uma vez e, na sequência, um barulho muito forte. As janelas e o portão aqui de casa tremeram. Depois o barulho continuou, mas mais baixo. Parecia que algo tinha caído”. Segundo o estudante o barulho parecia de um avião. “Teve gente pensando que era um avião caindo, tamanho barulho”, lembrou.

Segundo Marcelo Zurita, diretor técnico da Bramon (Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros), um meteoro realmente caiu em Minas Gerais. “O que a população viu foi a passagem de um meteoro. Ainda não sabemos a trajetória dele na atmosfera, nem mesmo a altitude que alcançou, pois continuamos em análise”, explicou.

O projétil caiu perto da cidade de Tiros, com 6 mil habitantes no Alto Paranaíba.

Algumas câmeras registraram o momento.