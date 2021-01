Forças Armadas auxiliam no transporte de vacinas, oxigênio, pacientes e equipes de saúde

PUBLICIDADE

As unidades das Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica) tem participado ativamente dos auxílios oferecidos durante a Operação Covid-19. Para isso, militares realizam serviços que apoiam a logística da ação. Entre as atividades feitas estão os transportes de oxigênio, equipes de saúde e vacinas para a população brasileira.

Militares do Exército levaram, na última quarta-feira (27), equipes do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) para aldeias indígenas do Parque Indígena Tumucumaque, no Pará e Amapá. Os profissionais foram destacados para vacinação de indígenas das etnias Tiriyó, Kaxuyana, Txikyana, Apalai, Waiana. Na ação, foram vacinados indígenas das aldeias Arawata e Juruti.

Transporte de vacina

Os militares do Comando Conjunto Norte realizaram a segurança do transporte de 101 vacinas contra o novo coronavírus para o município de Tome Açu, no estado do Pará na segunda-feira (25). A vacina atenderá aldeias indígenas próximas à localidade.

Transporte de Pacientes

As Forças Armadas, por meio da Força Aérea Brasileira (FAB), transportaram 16 pacientes de Manaus, no Amazonas, para Maceió, no Alagoas nesta terça-feira (26).

Transporte de oxigênio

No mesmo dia, Navio-Patrulha da Marinha, atracou em Barcarena, no Pará, com tanque de 54 toneladas para ser envasado com 90 mil m³ de oxigênio líquido para abastecer hospitais na cidade de Manaus (AM).

As informações são do Ministério da Defesa