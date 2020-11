Foguete pega fogo logo após lançamento no Maranhão

PUBLICIDADE

Na manhã dessa quinta-feira (12) um foguete de treinamento pegou fogo no Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão. O incêndio aconteceu no quarto dia da Operação Águia, logo após o lançamento ser interrompido. O incêndio foi classificado como pequeno e foi controlado rapidamente.

Segundo a Aeronáutica, ninguém ficou ferido. A operação tem como objetivo o “adestramento das equipagens operacionais” da base e testes de equipamentos em solo.

Confira a nota da Aeronáutica na íntegra:

“Um Foguete de Treinamento Intermediário (FTI) teve sua sequência de lançamento interrompida, no Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), nesta quinta-feira (12/11).

Todos os procedimentos de segurança foram adotados e não houve riscos a nenhum dos profissionais envolvidos. Após a interrupção do lançamento, houve um pequeno incêndio, que foi prontamente controlado pelo pelotão contra incêndio. Uma comissão será designada para apurar as causas da ocorrência.

O lançamento do (FTI) faz parte da Operação Águia, que ocorre desde o dia 09 de novembro, e tem como objetivo o adestramento das equipagens operacionais do CLA, bem como o teste de equipamentos em solo associados às operações de lançamento em Alcântara”.